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رسميًا.. خاميس رودريجيز ينتقل إلى الريان القطري

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
رحل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز عن فريق إيفرتون الإنجليزي لينضم لصفوف فريق الريان القطري دون الكشف عن قيمة المقابل المادي.

لم يشارك رودريجيز في أي مباراة تنافسية مع إيفرتون هذا الموسم حتى الآن، علما بأنه غاب أيضا عن تشكيلة منتخب كولومبيا التي خاضت بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) صيف العام الحالي، بسبب مخاوف بشأن لياقته بعد غيابه عن نهاية موسم 2020 / 2021 مع فريقه الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب إيفرتون، أخرج رودريجيز (30 عاما) من حساباته كلاعب رئيسي في فريقه، وأكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن إيفرتون كان مفتوحا للعروض المقدمة للاعب ريال مدريد الإسباني السابق، الذي فاز بجائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف ببطولة كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل عام 2014.

وانضم رودريجيز لإيفرتون قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، حينما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتولى تدريب الفريق الأزرق، ولعب 26 مباراة في جميع المسابقات مع إيفرتون الموسم الماضي، أحرز خلالها 6 أهداف وقام بثماني تمريرات حاسمة.

ورغم ذلك، مع استمرار فتح فترة الانتقالات بالدوري القطري، وقع رودريجيز للريان - الذي يقوده حاليا لوران بلان، المدرب الأسبق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا.

وتولى بلان تدريب الريان في ديسمبر الماضي، وقاده للحصول على المركز الثالث في ترتيب دوري نجوم قطر، خلف فريقي السد، الذي توج باللقب بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة الإسباني السابق، والدحيل، صاحب المركز الثاني.

ويشكل انضمام خاميس رودريجيز للريان، إضافة قوية لبطولة الدوري القطري، حيث يتعين عليه استعادة مستواه سريعا من أجل العودة لتشكيلة منتخب كولومبيا، الذي يخوض تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل.

ورغم معاناة رودريجيز من العديد من الإصابات، لكنه كان نقطة ارتكاز إبداعية لإيفرتون تحت قيادة أنشيلوتي، حيث صنع 54 فرصة، ووضعته في المركز الثاني في الفريق خلف جيلفي سيجوردسون، الذي صنع 60 فرصة مع خوضه 18 مباراة أكثر من اللاعب الكولومبي.

وحافظ إيفرتون على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الخمس الأولى تحت قيادة بينيتيز، لكنه تلقى خسارة موجعة صفر / 3 أمام أستون فيلا يوم السبت الماضي، قبل أن يخرج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته 7 / 8 بركلات الترجيح أمام كوينز بارك رينجرز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2 أمس الثلاثاء.

وقال بينيتيز عندما سئل عن رحيل رودريجيز بعد الخروج من الكأس: "لكي نكون منصفين، ليس لدي الكثير من المعلومات. أعرف أنه موجود بالفعل (في قطر)".

وأضاف بينيتيز "ينبغي ألا ننسى، نحن نتحدث عن وضع خاص من هذا النادي، ينبغي أن تدير قواعد اللعب النظيف المالية كل شيء بأفضل طريقة ممكنة".

ويعمل إيفرتون في ظل قيود مالية صارمة هذا الموسم، حيث انضم 4 لاعبين من إجمالي 5 للفريق في صفقات مجانية تحت قيادة بينيتيز، بينما تكلف انتقال دياراي جراي، لاعب بايرليفركوزن الألماني، للفريق رسوما محدودة.

الكلمات المفتاحية

مارسيال رودريجيز الريان

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