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الرئيس العراقي: نحرص على بناء علاقات وثيقة مع الكويت

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أكد الرئيس العراقي برهم صالح الأربعاء، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس العراقي، خلال لقائه مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الصباح بمقر إقامته في نيويورك- بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية العراقية الكويتية.

واتفق الجانبان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- على تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف لدعم أمن واستقرار المنطقة.

في سياق آخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن "صالح استقبل، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، و الإشادة بما تقدمه قبرص لعدد من اللاجئين العراقيين".

أشار صالح إلى أن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد و التجارة، ونبذ الصراعات، مشددا على أن الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعيا لترسيخ دعائم الاستقرار و السلم و تحقيق الازدهار للشعوب".

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم صالح، مؤكدا تطلع بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات، و تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

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