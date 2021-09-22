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أسهم أوروبا ترتفع مع انحسار القلق بشأن إيفرغراند

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن قال العملاق العقاري الصيني المثقل بالديون إيفرغراند إنه سيسدد بعض مدفوعات الفائدة، بينما ينتظرالمستثمرون إشارة من مجلس الفدرالي الأميركي في ختام اجتماعه اليوم بشأن كيف ومتى سيقلص برنامجه التحفيزي الضخم.

وقفزت أسهم إيفرجراند المسجلة في بورصة فرانكفورت 41.0 بالمئة بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا واحدا بالمئة، موسعا مكاسبه التي سجلها أمس الثلاثاء عندما ارتد عن أسوأ جلسة له في شهرين.

ولقي المؤشر القياسي دعما من مكاسب للأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك التي قادت صعود السوق.

وجاء قطاع السفر والترفيه بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود مؤشره 2.5 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له في 14 أسبوعا.

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