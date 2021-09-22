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‎مسار إجباري تختتم جولة حفلات الصيف في الإسكندرية بمهرجان "ميوزيك كود"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:56 م
مسار إجباري
مسار إجباري
منار أشرف داود
‎تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإسكندرية، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان "ميوزيك كود" على مسرح "جولدن جويل"، وذلك مساء الجمعة 1 أكتوبر.



‎وتضع مسار إجباري بهذا الحفل المنتظر مسك الختام على جولتها الغنائية في موسم الصيف قدمت خلالها أكثر من 8 حفلات مختلفة بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلتين متتاليتين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.



‎وتخطف مسار إجباري مسامع جمهورها في عروس البحر بإطلالة غنائية ثلاثية لأول مرة بمشاركة المطرب أحمد كامل ومغني الراب شاهين، تقدم خلالها توليفة غنائية مطولة تستمر لساعتين بأشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا".



‎وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها "اقرا الخبر" ومن بعده بسنتين ألبوم "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم"، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

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