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خبير: إثيوبيا ستتخذ قرار أحادي للمرة الثالثة الشهر المقبل حول السد (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:49 م
سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن أثيوبيا اتخذت قرارات أحادية في الملء الأول والثاني، وفي طريقها إلى اتخذا قرار احادي آخر خلال الأيام المقبلة، لأنها أعلنت تشغيل أول توربينين على مستوى منخفض في اكتوبر المقبل

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجد"على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تشغيل وملء سد النهضة يجب أن يحدث بالاتفاق بين الدول الثلاث طبقًا لإعلان مباديء السد الإثيوبي.

ولفت إلى أن تشغيل التوربينين في أكتوبر المقبل من الناحية الظاهرية في مصلحة مصر والسودان، لأنه سيؤدي إلى مرور المياه إلى مصر والسودان، ولكن يجب ان يتم هذا الامر بالاتفاق، حتى لا يكون تشغيل السد ووقفه بناءً على إرادة منفردة.

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نهر النيل سد النهضة النيل اخبار مصر اثيوبيا

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