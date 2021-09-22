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طبيب: المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة بعد إجراء عملية تكميم المعدة يتناول بعض الأطعمة مثل الزبادي في أول 10 أيام، وبعد ذلك يتناول بعض الأطعمة الموصوفة لمدة 20 يوم، وبعد الشهر الأول يستطيع تناول الطعام العادي.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عمليات السمنة أمنة في الآوزان المختلفة، وتجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة جدًا، مضيفًا أن هناك إمكانية لإجراء عملية استئصال المرارة مع تكميم المعدة أو تحويل المسار بنفس فتحات جراحة السمنة بدون أي فتحات جديدة.

وأشار إلى أن المرارة السليمة لا يجب إزالتها تحت أي حال من الأحوال، والإزالة فقط تقتصر على وجود حصوات داخل المرارة.

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