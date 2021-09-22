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تعرف على مشوار خاميس رودريجيز بعد انتقاله إلى الريان القطري

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:58 م
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
بسمة الجاويش

 

انتقل  الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي إلى نادي الريان القطري، لنتعرف أكثر على مسيرته الكروية وعلى تفاصيل صفقة انتقاله.

 

معلومات عن الصفقة :

انتقل اللاعب لنادي الريان عقب قضاءه عامًا واحدًا مع النادي الإنجليزي لكن لم يتم الإعلان عن رسوم انتقال انتقال اللاعب المادية حتى الاَن.

 

ما قدمه لنادي إيفرتون :

- لعب 26 مباراة.

- سجل 6 أهداف.

 

حياة اللاعب :

ولد خاميس رودريجيز يوم 12 يوليو عام 1991م فهو لاعب كرة قدم كولومبي يلعب بمركزي الجناح ولعب في العديد من النوادي الكبيرة ومع منتخب كولومبيا وحصل على العديد من الجوائز.

 

انتقالات اللاعب :

- بدأ لعبه في نادي بانفيلد عام 2009.

- ثم انتقل إلى نادي بورتو عام 2010 وحتى عام 2013.

- ثم انتقل إلى نادي موناكو عام 2013 إلى عام 2014.

- ثم إلى نادي ريال مدريد من عام 2014 حتى عام 2017.

- ثم إلى نادي بايرن ميونخ عام 2017 حتى عام 2019 على سبيل الإعارة.

- ثم انتقل من النادي الملكي إلى نادي إيفرتون عام 2020.

- وأخيرًا انتقل اليوم إلى نادي الريان القطري.

 

- أهم جوائز اللاعب :

- فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عام 2014.

- وفاز بجائزة الحذاء الذهبي بكأس العالم عام 2014.

- جائزة هدف البطولة بكأس العالم عام 2014.

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