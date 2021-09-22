Advertisements

الجزائر تعلن إغلاق المجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، قرار بغلق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

وكان قد خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي.

وقرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني.

الكلمات المفتاحية

عبد المجيد تبون الجزائر

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

منذ أقل من ساعة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصادر جزائرية: بوتفليقة يتجه نحو حل البرلمان

من "ضرب الأهداف" لـ"التراجع".. كواليس دق طبول الحرب بين أمريكا وإيران

الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام المدير العام للأمن الوطني

الجزائر تقرر اتخاذ إجراءات لحماية حدودها مع ليبيا ومالي

الأعلى لمشايخ ليبيا: "شعبنا مستبشر خير بعد لقاءنا السيسي"

نشأت الديهي: اجتماع مجلس الدفاع الوطني رسالة اطمئنان للمواطن العربي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements