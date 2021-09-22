الجزائر تعلن إغلاق المجال الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، قرار بغلق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.





وكان قد خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي.





وقرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.





يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.





وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني.



