Advertisements

مانشستر يونايتد يحسم مصير مارسيال

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:02 م
مارسيال
مارسيال
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مصير نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة  Eurosport بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي سمح لمارسيال البالغ من العمر 25 عاماً بالرحيل عن الشياطين الحمر وأن النجم الفرنسي منفتح على فكرة الاستمرار في البريميرليج في حالة رحيله عن صفوف الفريق.

وألمحت الشبكة البريطانية أن مارسيال لا يمانع أيضاً من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي علماً بأن برشلونة الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مارسيال خاض مع المان يونايتد 263 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 50 هدف آخرين.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونتايتد مارسيال سولشاير

أخبار تهمك

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements