مانشستر يونايتد يحسم مصير مارسيال

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مصير نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت شبكة Eurosport بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي سمح لمارسيال البالغ من العمر 25 عاماً بالرحيل عن الشياطين الحمر وأن النجم الفرنسي منفتح على فكرة الاستمرار في البريميرليج في حالة رحيله عن صفوف الفريق.





وألمحت الشبكة البريطانية أن مارسيال لا يمانع أيضاً من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي علماً بأن برشلونة الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.



