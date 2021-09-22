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عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:03 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي

اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مجلس إدارة النادي، على إعادة النظر فى قائمة الراحلين من جديد، بعد قرار الاتحاد الدولي بإيقاف القيد.

ويخشى جهاز الكرة فى صفوف نادي الزمالك، من إيقاف فترة القيد فى الوقت الحالي، ما يتسبب فى عدم ضم الصفقات الجديدة إلى قائمة الفريق.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون تمسك ببعض الأسماء مثل إسلام جابر وأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة.

وتابع المصدر، أن هناك أيضًا اتجاه قوي نحو الإبقاء على محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق، ورفض رحيله فى الميركاتو الحالي، كما ارتفعت فرص استمرار عمر السعيد، العائد من إعارة إلى صفوف الجونة.

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