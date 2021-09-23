شاهد.. هل تسبب علاج ضمور العضلات في وفاة الطفلة ليال؟

قالت الدكتورة ناجية فهمي، رئيس اللجنة العليا لأمراض العضلات، إنه من غير معروف أن حقن علاج ضمور العضلات- تعتبر الأغلى في العالم- تؤدي للوفاة، مشيرة إلى أن التجارب الإكلينيكية أكدت أن علاج ضمور العضلات لم يسبب وفاة أي طفل، مضيفة أنه لم يحدث أن العلاج الجيني يسبب تدهور الحالات.





وأضافت "ناجية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الضمور العضلات الشكوي هو مرض قاتل في حد ذاته، مؤكدة أنه يتم فحص الأطفال أكثر من مرة من قِبل المتخصصين قبل إعطاء علاج.





وفيما يتعلق بحالة الطفلة ليال التي توفيت أمس، أوضحت أنه تم حقن الطفلة قبل شهر بعد خضوعها لكل الفحوصات اللازمة التي أكدت إمكانية حقنها، مضيفة أنه كان يتم فحصها من قبل فريق طبي متخصص لكن كان قضاء الله كان أسرع، مضيفة أن الطفلة إيمان محمد لم تحصل على حقنة ضمور العضلات وتوفيت بسبب مضاعفات مرض ضمور العضلات.



