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أستاذ موارد مائية: مصر تحتل المركز الأول عالميا في ندرة الأمطار (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن مصر تحتل المركز الأول في ندرة الأمطار عالميا، حيث يبلغ متوسط المطر سنويا، 51 مليمتر، يليها ليبيا ثم السعودية، موضحا أن نصيب الفرد من المياه بمصر يصل إلى 550 متر مكعب، والوضع الطبيعي أن يكون ألف متر مكعب.

وأشار "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن متوسط نصيب الفرد لا يخفينا، حال ترشيد الاستخدام، خاصة في ظل افتتاح عدد من محطات معالجة المياه مثل بحر البقر التي تعد الأكبر بالعالم، ومحطة المحسنة التي تعالج مليون متر مكعب مياه يوميا، تستخدم في الزراعة بسيناء"، مشيدا بجهود تبطين الترع واستخدام طرق الري الحديثة.

وأضاف أن مشكلة مصر الأساسية في توفير مياه الزراعة،، موضحا أن مصر تحتاج إلى 1.5 مليار متر مكعب مياه لتغطية زيادة السكان السنوية.

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بوابة الفجر الفجر الزراعه

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