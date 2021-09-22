وفد " دبي للسلع المتعددة " يناقش في البرازيل فرص تعزيز التجارة الثنائية

اختتم وفد برئاسة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة زيارة للبرازيل التقى خلالها ممثلين عن هيئات حكومية محلية ومركزية ومجتمع الأعمال البرازيلي لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة الثنائية بين دبي والبرازيل.





و وقع وفد المركز خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقة الشراكة القائمة والطويلة بين الطرفين.. وبموجبها يلتزم الطرفان بالتعاون معا لدعم وتوفير فرص تجارية مشجعة للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي عموما ومركز دبي للسلع المتعددة تحديدا.





وقع المذكرة من جانب المركز أحمد بن سليم .. و أوسمار شحفي رئيس الغرفة و تامر منصور رئيسها التنفيذي و مديرها العام.





وقال أحمد بن سليم إن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين البارزين ولا تزال اليوم تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للبن في العالم ومن بين الأسباب التي عززت اهتمام مركز دبي للسلع المتعددة بتعميق العلاقات التجارية مع البرازيل تركيزها العام على جوانب الجودة والاستدامة والابتكار.





من جانبه أعرب أوسمار شحفي عن سروره بتعزيز التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة بما يسهل على الشركات البرازيلية تأسيس فروع لها في إمارة دبي لاستكشاف الفرص التجارية المتاحة فيها وتلك التي يمكن الاستفادة منها في المنطقة العربية عموما .





و أكد أن دولة الإمارات و البرازيل يجمعهما علاقة شراكة مثمرة و طويلة في مجال الأمن الغذائي وقال :" لا يزال هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مزيد من النمو المستدام".





على صعيد متصل التقى وفد المركز عددا من كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء البرازيل بمن فيهم جو دوريا حاكم مقاطعة ساو باولو وروميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس.





و سلط الوفد .. الضوء على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي عموما و ضمن مركز دبي للسلع المتعددة على وجه الخصوص لما يتمتع به من مكانة متميزة كمركز أعمال رائد وبوابة للتجارة العالمية .. مؤكدا التزام المركز بدعم الشركات البرازيلية الراغبة بتأسيس أعمالها في الإمارة.





و بينما تستعد دبي للترحيب بالعالم في إكسبو 2020 دبي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" سلط أحمد بن سليم الضوء على الفرص الكثيرة التي سيخلقها الحدث المرتقب.





و كان " مركز دبي للسلع المتعددة " قد أعلن مؤخرا عن خططه لإطلاق مركز الكاكاو التابع له في دبي ضمن إستراتيجية نموه طويلة الأجل ورؤيته لمواصلة توسيع نطاق السلع التي تنضوي تحت مظلته وهي خطوة ستستفيد منها الشركات البرازيلية بشكل خاص.





وزار وفد المركز خلال تواجده في البرازيل عددا من مزارع الكاكاو و التقى مجموعة من العاملين في القطاع وخبرائه بهدف الوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات السوق والتعرف على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دبي في دعم نموها المستدام.