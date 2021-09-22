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أول تعليق لـ سمير صبري على شائعة وفاته: "مستعجلين ليه"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:38 م
سمير صبري
سمير صبري
هدى عبدالرازق
عقب الفنان سمير صبري، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في من أطلق شائعة وفاتي.. أهلي كلهم قلقوا وابني مسافر، والوضع كان مأساة".

وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن كم الاتصالات التي تلقاها أشعرته أنه مازال موجودا، مضيفا: "اللي كتب الخبر مستعجل ليه"، مضيفا: "أن الناس بتحبني وأن الناس لسه فاكرة سمير صبري ومنستهوش".

وأضاف الفنان سمير صبري، أن تداول هذه الشائعة كان له جانب سلبي كبير، حيث تأثرت أسرته سلبا، وشعروا بالقلق، ولكن كان لها جانب إيجابي أنه شعر بحب الناس له.

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شائعة سمير صبري

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