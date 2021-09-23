عباس شراقي: إثيوبيا تبني السد بعشوائية دون خطة واضحة (فيديو)

توقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، وصول إيراد النيل الأزرق إلى 60 مليار متر مكعب خلال الشهر المقبل، معقبًا: "مصر حصلت على الإيراد المتوقع، والقادم سيكون إضافيا".





وأشار "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أنه حال بناء الممر المتوسط بمنتصف السد الإثيوبي بارتفاع 20 مترًا سيتم حجز10.5 مليار متر مكعب، متابعًا: "حجم المياه المخزنة سيتوقف على طول الممر المتوسط".



