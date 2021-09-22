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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية المالديف

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:39 م
فيصل بن فرحان بن عبدالله
فيصل بن فرحان بن عبدالله
الفجر السعودي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف الرئيس المنتخب للدورة 76 للجمعية العامة عبدالله شاهد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وهنأ سموه، على انتخابه رئيساً للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجياً له التوفيق في أداء مهامه.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله المالديف

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