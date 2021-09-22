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الاتحاد الإفريقي يبحث مع ألمانيا قضايا الهجرة والعمل

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
بحثت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي السفيرة أميرة الفاضل مع ممثل حكومة ألمانيا قضايا العمل والتوظيف والهجرة والرياضة والتنمية والشؤون الإنسانية.

وأضافت -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات المختصرة "تويتر"- أن المباحثات -التي عقدت عن بُعد عبر "زووم"- شملت حوارًا بناء ومفاوضات مثمرة حول التعاون الإنمائي بين الاتحاد الإفريقي وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وذكرت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية أن الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي شريكان أساسيان في قضايا الهجرة وإعداد برامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج وخلق فرص العمل.

ودعت إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج أكثر ارتباطًا بخطط التنمية الوطنية والمحلية، ويجب إعادة تعريف وتحسين مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في هذا الشأن.

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