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بعد تكليفات السيسي.. الفنان محمد التاجي: "إحنا محتاجين رعاية"(فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:34 ص
محمد التاجي
محمد التاجي
كساب أحمد
علق الفنان محمد التاجي، على قرار الرئيس السيسي بإعداد مظلة تأمينية للفنانين ضد المخاطر، قائلًا: "الحمد لله على هذا القرار، ولكن التأمين لا يجب أن يكون ضد المخاطر، ولكن يجب أن يكون ضد أي شيء يؤدي إلى وقف الفنان عن استكمال مسيرته الفنية".

وتابع "التاجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن البعض يعتقد أن جموع الفنانين يحصلون على رواتب كبيرة مثل بعض الفنانين الذين لا يتعدى عددهم إصبع اليد الواحدة، معقبًا: "الفنانين المصريين في حاجة للطبطبة، محتاجين رعاية".

وتابع أن الفنانين في أي عقد يقوم بالإمضاء عليه يخصم منه 2% لصالح النقابة، وهذا الأمر لا يوجد إلا في نقابة الممثلين، ورغم ذلك موارد النقابة لا تكفي لصيانة الفنان في نهاية حياته.

ولفت إلى أن معاش الفنان المتقاعد يقدر بـ150 جنيه في الشهر، معقبًا: "الحمد لله ربنا لسه ساترها معانا، لكن في بعض الفنانين لا يمتلكون قوت يومهم، والفنان مش 200 أو 300 اللي معروفين على الشاشة، في فنانين اللي بيقفوا خلف الكاميرا وخلافه".

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محمد التاجي رعاية الفنانين تكليفات السيسي السيسي الرئيس

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