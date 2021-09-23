بعد تكليفات السيسي.. الفنان محمد التاجي: "إحنا محتاجين رعاية"(فيديو)

علق الفنان محمد التاجي، على قرار الرئيس السيسي بإعداد مظلة تأمينية للفنانين ضد المخاطر، قائلًا: "الحمد لله على هذا القرار، ولكن التأمين لا يجب أن يكون ضد المخاطر، ولكن يجب أن يكون ضد أي شيء يؤدي إلى وقف الفنان عن استكمال مسيرته الفنية".





وتابع "التاجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن البعض يعتقد أن جموع الفنانين يحصلون على رواتب كبيرة مثل بعض الفنانين الذين لا يتعدى عددهم إصبع اليد الواحدة، معقبًا: "الفنانين المصريين في حاجة للطبطبة، محتاجين رعاية".





وتابع أن الفنانين في أي عقد يقوم بالإمضاء عليه يخصم منه 2% لصالح النقابة، وهذا الأمر لا يوجد إلا في نقابة الممثلين، ورغم ذلك موارد النقابة لا تكفي لصيانة الفنان في نهاية حياته.



