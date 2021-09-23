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الفنان هاني كمال: الرئيس يعمل على بناء الإنسان المصري (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
الفنان هاني كمال
الفنان هاني كمال
كساب أحمد
علق الفنان هاني كمال، على قرار الرئيس السيسي بإعداد مظلة تأمينية للفنانين ضد المخاطر، قائلًا: "بالنيابة عن جموع الفنانين أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على هذا القرار الواعي الذي يتعامل مع كافة الملفات في خطوط متوازية".

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بأبناء الشعب المصري، ويدل على أن الرئيس لا يهتم فقط بالسياسة الداخلية والبنية التحتية، ولكنه يعمل على بناء الإنسان المصري في ظل العمل على بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يعلم بأن عمل الفنان موسمي، وبأنه قد يمرض ولا يجد نفقات العلاج، معقبًا: "قرار الرئيس بالتأمين على الفنانين ضد المخاطر أمر جيد للغاية، ودليل على اهتمام الرئيس بكافة فئات الشعب".

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