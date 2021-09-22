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أسامة الأزهري ناعيًا المشير طنطاوي: "مصاب جلل"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:50 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
شيماء حسن
نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق والذي وفاته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "وفاة المشير طنطاوي مصاب جلل لنا جميعا كمصريين".

وأضاف "المشير طنطاوي هو بطل من أبطال القوات المسلحة له رمزيته الكبيرة وشارك في حرب الاستنزاف وفي حرب 1973 وشارك في أحداث عصيبة وتصدى لأخطار كبيرة وقاد سفينة الوطن بمنتهى التجرد والوطنية والإخلاص، وهو رجل عظيم وكلنا نألم ونأسف لفقده".

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