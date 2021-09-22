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مدرب ريال بيتيس يعلق على مواجهة فريقه المنتظرة ضد أوساسونا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:58 م
بيلجريني
بيلجريني
وكالات

 

اعتبر التشيلي مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس اليوم الأربعاء أنه "على ثقة بأنه على الطريق الصحيح" ويتمنى التحسن "عن طريق تلافي أخطاء الالتزام وركلات الجزاء والطرد".

 

وأصر بيليجريني خلال مؤتمر صحفي على أن بيتيس "يرتكب أخطاء يمكن تفاديها"، لذا فإن الوصفة تتلخص في "الاستمرار على نفس النهج لكن بقدر أكبر من الدقة والحسم"، وهو ما يأمل في تحقيقه غدا أمام أوساسونا الذي "يلعب بقوة ما يجعله فريقا صعبا خاصة على أرضه. يجب أن نحترس من أسلوب لعبه المباشر".

 

ويغيب عن صفوف الفريق لهذه المباراة مارك بارترا رغم أنه تدرب مع زملائه اليوم، وكذلك خيرمان بيزيلا للإيقاف، وفيكتور رويث الذي "خضع للفحوصات الطبية وسيغيب لشهر أو أكثر بعد تعرضه لإصابة عضلية قوية".

 

ويمتلك بيتيس ست نقاط يحتل بها المركز الـ11 من ترتيب الليجا، بينما يملك أوساسونا ثمان نقاط يتمركز بها في المرتبة التاسعة من الجدول، قبيل مواجهتهما غدا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

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