وزير الري الأسبق: مصر تعاني من عجز مائي بنسبة 50% (فيديو)

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سد النهضة تعد تنبيها للعالم بضرورة تحمل مسئوليته للتوصل لحل بشأن هذه القضية.



وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر تقول للعالم كله أنها حاولت في طريق المفاوضات كمحاولة للتوصل لحل على مدار 10 سنوات، معلقا: "عملنا على الوصول لحل لأزمة سد النهضة"، ولكن لا يوجد رد فعل إيجابي يضمن لمصر التوصل لحل.



وأوضح أن مصر لديها عجز في حصتها المائية يصل إلى 50%، وتعمل مصر على تغطيته من خلال إعادة استخدام المياه، مضيفا: "لن نصمت على مؤامرة تستهدف تحجيم حجم مصر".

