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إيهاب جلال يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الكأس

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:01 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في كأس مصر والتي تقام في السابعة من مساء الجمعة على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة الكأس.

وضمت القائمة المختارة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي - أحمد دعدور 

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي 

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف - محمد الجباس - محمود وادي 

وتسافر القائمة المختارة ظهر الخميس إلى السويس للمبيت بها على أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء على استاد السويس الجديد استعدادا للمباراة الهامة.

وفي إطار اللقاء نفسه اتفق الفريقان على أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما سيرتدي سموحة اللون الأبيض الكامل في مواجهة الجمعة.

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