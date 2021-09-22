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باريس سان جيرمان يقتنص فوزًا قاتلًا من أنياب ميتز بفضل "حكيمي"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:01 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي نبوي

انتزع باريس سان جيرمان فوزًا قاتلًا من أنياب مضيفه ميتز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويدين باريس سان جيرمان بهذا الفوز للاعبه المغربي أشرف حكيمي والذي سجل الهدفين في الدقيقتين 5 ، 90 فيما سجل بوباكار كيكي كوياطي هدف فريق ميتز في المباراة بالدقيقة 391ز

وخاض الفريق الباريسي هذه المباراة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 21 مواصلًا صدارته لجدول الترتيب بينما توقف رصيد ميتز عند 3 نقاط في المركز الأخير.

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي حكيمي باريس سان جيرمان

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