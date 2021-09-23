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سيناريست: السينما وضعت هالة ملائكية حول شخصية المنتحر (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قالت السيناريست زبيدة سليمان، إن السينما المصرية والعربية والعالمية وضعت هالة ملائكية حول شخصية المنتحر، ووصفت المنتحر بأنه يلجأ إلى الانتحار نتيجة التحامل عليه، معقبة: "حتى هذه اللحظة لم نجد فيلمًا يعالج ظاهرة الانتحار".

وأضافت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن السينما العربية لم تتحدث عن أسباب الانتحار الحقيقية، وجملت هذه الظاهرة، معقبة: "السينما بتجيب الحبيب اللي مش قادر يتزوج حبيبته بينتحر، ومن المفروض أن تقوم بحث هذا الشاب على العمل للنيل بحبيبته والزواج بها، بدلًا من الانتحار".

وطالبت بوجود أعمال سينمائية تعالج ظاهرة الانتحار، والتأكيد على أن هذه الظاهرة تنافي القانون الطبيعي للحياة، مشددة على ضرورة إظهار الجوانب السلبية للانتحار، حتى لا تؤدي إلى الإقبال على هذه الظاهرة كحل أو للهروب من المشاكل.

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بوابة الفجر الفجر السينما الانتحار الإعلام

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