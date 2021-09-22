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سقوط أكبر تاجرة مخدرات بالفيوم في قبضة الأمن

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:06 م
أرشيفية
أرشيفية
الفيوم: ريهام على
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتعاون مع مباحث قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث القسم من القبض على أكبر مروجي المخدرات بمحافظة الفيوم تدعى سماح المهر في العقد الرابع من العمر.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم تمكن مباحث القسم من ضبط إحدى أكبر مروجي الهيروين والمواد المخدرة بمحافظة الفيوم.

وتم ضبطها أثناء ترويج 136 تذكرة هيروين أثناء تنقلها داخل سيارة تاكسي تتجول به لتوزيع بضائعها ومبلغ مالي كبير وعدد 2 تليفون محمول.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة القضية.

الكلمات المفتاحية

مخدرات لفيوم تاك الامن

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