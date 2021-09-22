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"وول ستريت" تغلق على مكاسب بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد اليوم الأربعاء مع تقبل المستثمرين في هدوء أحدث إشارات من مجلس الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك افساح الطريق أمام البنك المركزي لتقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت قريب.

لكن التعاملات كانت متقلبة عقب أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي والذي أشار فيه المركزي الأميركي إلى أن زيادات لأسعار الفائدة قد تأتي بخطى أسرع من المتوقع.

وكانت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد بالفعل قبل بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي مع صعودها بفعل انحسار القلق بشأن المشاكل المالية للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 341.11 نقطة، أو 1.01%، إلى 34260.95 نقطة في حين قفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 41.45 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 4395.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 150.45 نقطة، أو 1.02%، إلى 14896.85 نقطة.

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