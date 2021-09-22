283 مليار درهم تجارة أبوظبي والسعودية في 5 أعوام

سجل التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية عبر منافذ الإمارة 283 مليار درهم من خلال أكثر من مليون بيان جمركي وذلك في الفترة من عام 2016 إلى شهر يوليو من العام الجاري 2021.





وبلغت قيمة الصادرات 123 مليار درهم مستحوذة على 43% من إجمالي التجارة مع المملكة العربية السعودية فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 92 مليار درهم مستحوذة على 33% في حين بلغت الواردات 86 مليار درهم مستحوذة على 24% خلال الفترة ذاتها وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.





كما بلغت قيمة التجارة المنقولة برا 226 مليار درهم مستحوذة على 80% من إجمالي التجارة بين الجانبين تلتها التجارة المنقولة جوا بقيمة 50 مليار درهم مستحوذة على 18% تلتها التجارة المنقولة بحرا بقيمة 7 مليارات رهم مستحوذة على 3% من إجمالي التجارة بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية.





وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية منذ بداية أغسطس من العام الماضي وحتى أغسطس 2021 نحو 55.43 مليار درهم من خلال 213,741 بيان جمركي توزعت على صادرات بقيمة 25.04 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 15.34 مليار درهم وواردات بقيمية 15.05 مليار درهم.





كما بلغت قيمة التجارة المنقولة برا خلال عام بنهاية أغسطس الماضي 42.49 مليار درهم مستحوذة على 77% من إجمالي التجارة بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية تلتها التجارة المنقولة جوا بقيمية 12 مليار درهم مستحوذة على 22% من إجمالي التجارة تلتها التجارة المنقولة بحرا بقيمة 942 مليون درهم من إجمالي التجارة بين الجانبين.





وحافظت المملكة العربية السعودية على المركز الأول ضمن الشركاء التجاريين لأبوظبي خلال أكثر من 5 سنوات حيث استحوذت المعادن العادية ومصنوعاتها على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الإجمالي بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية بقيمة52 مليار درهم مستحوذة على 18% من إجمالي التجارة بين الجانبين تلتها الآلات وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها بقيمة 36 مليار درهم مستحوذة على 13% تلتها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة 35 مليار درهم مستحوذة على 12% تلتها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بقيمة 30 مليار درهم من إجمالي التجارة.





وبلغت قيمة تجارة اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته 25 مليار درهم مستحوذة على 9% من إجمالي التجارة بين الجانبين تلتها معدات النقل بقيمة 25 مليار درهم مستحوذة على 9% تلتها منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 19 مليار درهم مستحوذة على 7% من إجمالي التجارة فيما توزع باقي حجم التجارة بين أبوظبي والسعودية عبر المنافذ الجمركية للإمارة ما بين سلع ومنتجات مختلفة تندرج ضمن أكثر من 20 قطاعاً تجارياً.





ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن المملكة العربية السعودية تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي محافظة على المركز الأول في ظل التعاون المستمر لتعزيز حركة التجارة بين الجانبين.





وتقدم المنصوري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق .