Advertisements

"اتحاد الكرة" عن لجوء الزمالك للفيفا بشأن عقوبة شيكابالا: "هما وشأنهم"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
شيكابالا
شيكابالا
شيماء حسن
كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تفاصيل تخفيض عقوبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام.

وقال "الشوربجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" الأربعاء: "إحنا خفضنا عقوبتين ضمن أربع عقوبات بناء على تظلم نادي الزمالك على العقوبات الموقعة".

وأضاف: "تم تأييد عقوبتين بفرض 100 ألف جنيه على السباب الجماعي أثناء المباراة ونزول أعداد من جماهير الزمالك إلى أرضية الملعب مما أدى إلى إيقاف المباراة".

وتابع: "قرارانا بعدم جواز نظر التظلم الخاص باللاعب عادل إمام لأن المادة 14 تنص على أنه لا يجوز استئناف القرارات التي يكون فيها العقوبة أقل من 6 مباريات وغرامة تقل عن 10 آلاف جنيه وهو واخد 4 مباريات".

واستطرد "أما بالنسبة لعقوبة الغرامة هي زادت عن 10 آلاف سيجوز وكان من حقنا أن نتصدى لها وتم تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف".

وأردف "بالنسبة لعقوبة شيكابالا تم تخفض العقوبة من 8 أشهر إلى 8 مباريات و250 ألف بدل من 500 ألف جنيه وتم فرض العقوبة على أساس تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة بأنه في الدقيقة 34 تم إيقاف المباراة لنزول الجماهير، ولم نتمكن من الخروج إلى غرف خلع الملابس بسبب تجمع عدد من الجماهير أمام وخلف بوابة الخروج".

واستكمل حديثه "حاول شيكابالا اقتحام بوابة الخروج وقام بالاحتكاك بمسئول التنظيم وسباب لمسئولي الاتحاد، ولذلك تم تخفيض العقوبة، ولا يجوز التظلم مرة أخرى لأنه لا يجوز التظلم من تظلم"، وبسؤاله عن لجوء الزمالك إلى التظلم إلى الفيفا علق "هما وشأنهم، تعدد درجات التقاضي من حقوق الإنسان ولهم الحق في اللجوء للتظلم بالخارج وإنما داخل مصر قرار لجنة الاستئناف بات ولا يجوز الطعن به".

الكلمات المفتاحية

شيكابالا بوابة الفجر الفجر الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عقب مرور 10 سنوات.. مفيدة شيحة تترك برنامج "الستات ميعرفوش يكدبو"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعة و نصف

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

بعد إيقافه 8 أشهر.. التاريخ الأسود لـ"شيكابالا" مع الأزمات (تقرير)

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن احتمالية إلغاء عقوبة شيكابالا

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

تطورات تظلم الزمالك على عقوبة شيكابالا

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements