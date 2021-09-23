"اتحاد الكرة" عن لجوء الزمالك للفيفا بشأن عقوبة شيكابالا: "هما وشأنهم"

كشف المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تفاصيل تخفيض عقوبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام.





وقال "الشوربجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" الأربعاء: "إحنا خفضنا عقوبتين ضمن أربع عقوبات بناء على تظلم نادي الزمالك على العقوبات الموقعة".





وأضاف: "تم تأييد عقوبتين بفرض 100 ألف جنيه على السباب الجماعي أثناء المباراة ونزول أعداد من جماهير الزمالك إلى أرضية الملعب مما أدى إلى إيقاف المباراة".





وتابع: "قرارانا بعدم جواز نظر التظلم الخاص باللاعب عادل إمام لأن المادة 14 تنص على أنه لا يجوز استئناف القرارات التي يكون فيها العقوبة أقل من 6 مباريات وغرامة تقل عن 10 آلاف جنيه وهو واخد 4 مباريات".





واستطرد "أما بالنسبة لعقوبة الغرامة هي زادت عن 10 آلاف سيجوز وكان من حقنا أن نتصدى لها وتم تخفيضها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف".





وأردف "بالنسبة لعقوبة شيكابالا تم تخفض العقوبة من 8 أشهر إلى 8 مباريات و250 ألف بدل من 500 ألف جنيه وتم فرض العقوبة على أساس تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة بأنه في الدقيقة 34 تم إيقاف المباراة لنزول الجماهير، ولم نتمكن من الخروج إلى غرف خلع الملابس بسبب تجمع عدد من الجماهير أمام وخلف بوابة الخروج".



