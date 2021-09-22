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مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي.. وتأهل آرسنال وتشيلسي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:17 م
تشيلسي
تشيلسي
وكالات
حقق نادي وست هام مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد من الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في حين تأهلت فرق تشيلسي وليستر سيتي وأرسنال وتوتنهام إلى دور الستة عشر.

وودع يونايتد البطولة عقب الخسارة أمام وست هام على ملعبه 0-1.

وحمل هدف تأهل وست هام لدور الستة عشر توقيع مانويل لانزيني في الدقيقة التاسعة من المباراة.
وتأهل أرسنال إلى الدور ذاته بفوزه 3-0 على فريق ويميبلدون.

سجل ثلاثية الجانرز الكسندر لاكازيت من ركلة جزاء (ق11) وايملي سميث رو (ق77) وادوارد نيكتاه (ق80).

وفاز توتنهام بركلات الترجيح على وولفهرامبتون (2-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

تقدم توتنهام بهدفين تانجي ندومبيلي (ق14) وهاري كين (ق23) قبل أن يقلص وولفرهامبتون النتيجة عن طريق لياندير ديونونكيز (ق38) ويعادل الكفة في الدقيقة 58 عن طريق دانييل بودينسي.

وصعد أيضا للدور ذاته ليستر سيتي بفوزه بهدفين نظيفين على ميلوول.

سجل أديمولا لوكمان الهدف الأول في الدقيقة 50 وأضاف كيليتشي إهيناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وتأهل تشيلسي أيضا عقب الفوز بركلات الترجيح (4-3) على أستون فيلا، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم تيمو فيرنر للبلوز في الدقيقة 54 ثم تعادل كاميرون ارتشر لفيلا في الدقيقة 64.

ولحق برايتون بالدور ثمن النهائي بفوزه بهدفين نظيفين على سوانزي.

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