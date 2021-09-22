Advertisements

تعرف علي قائمه وادي دجلة قبل انطلاق دوري القسم التاني

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
بسمة البدري



استقر مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن القائمه الاولي الفريق الاول للمشاركه في الموسم الكروي الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني موسم 2020 - 2021.

وضمت القائمة الأولي لنادي وادي دجلة كلا من مسعد عوض وحسين زكريا وأحمد ميهوب في حراسة المرمى واحمد حسن وعمرو صالح ومحمد الكارته وابراهيم ريعو وبسام وليد وأحمد مجدي وابراهيم عايش ونادر هشام ورفيق كابو.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله قيد لاعبين تحت السن وهم كريم الدبيس وأحمد شريف ومحمد رضا وعمر السيد ومحمد جمال العائد من الإعارة لنادي تليفونات بني سويف .

وتعاقد الفريق الدجلاوي مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم لاعبا الداخلية علي حسين ومصطفى طلعت وعبد الرحمن جنديه لاعب بتروجت وزد ويوسف شعبان لاعب خط وسط الشرقية للدخان وأحمد الالفي لاعب اسوان ومحمد كماتشو لاعب زد والزمالك وأحمد رفعت هاف الدخان وكالوشة ويوسف عاطف و مصطفي الياس.


ويستعد الفريق الدجلاوي لملاقاه نظيره فريق بنها في اولي مبارياته المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الساعه 2 نصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ 19 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 11 ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة المطار تهز عرش الإخوان بتونس .. والقضاء العسكري يصدم التنظيم بقرار عنيف

منذ 37 دقيقة

تعرف علي قائمه وادي دجلة قبل انطلاق دوري القسم التاني

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعتين و 50 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:05 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

11:36 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements