تعرف علي قائمه وادي دجلة قبل انطلاق دوري القسم التاني







استقر مجلس إدارة نادي وادي دجلة عن القائمه الاولي الفريق الاول للمشاركه في الموسم الكروي الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني موسم 2020 - 2021.



وضمت القائمة الأولي لنادي وادي دجلة كلا من مسعد عوض وحسين زكريا وأحمد ميهوب في حراسة المرمى واحمد حسن وعمرو صالح ومحمد الكارته وابراهيم ريعو وبسام وليد وأحمد مجدي وابراهيم عايش ونادر هشام ورفيق كابو.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله قيد لاعبين تحت السن وهم كريم الدبيس وأحمد شريف ومحمد رضا وعمر السيد ومحمد جمال العائد من الإعارة لنادي تليفونات بني سويف .



وتعاقد الفريق الدجلاوي مؤخرا مع عدد من اللاعبين منهم لاعبا الداخلية علي حسين ومصطفى طلعت وعبد الرحمن جنديه لاعب بتروجت وزد ويوسف شعبان لاعب خط وسط الشرقية للدخان وأحمد الالفي لاعب اسوان ومحمد كماتشو لاعب زد والزمالك وأحمد رفعت هاف الدخان وكالوشة ويوسف عاطف و مصطفي الياس.





ويستعد الفريق الدجلاوي لملاقاه نظيره فريق بنها في اولي مبارياته المقرر له يوم الجمعه 1 اكتوبر من الشهر القادم في تمام الساعه 2 نصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب.