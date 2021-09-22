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وزير التعليم عن صورة غلاف كتاب اللغة الإنجليزية: "الأولاد محتاجين قدوة" (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:29 م
طارق شوقي
طارق شوقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وضع صور لنماذج مشرفة من الأبطال المصريين على غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للثانوية العامة يأتي في إطار عملية التطوير التي تقوم بها الوزارة، معلقا: "الأولاد محتاجين قدوة، بنحاول نقولهم اللي شاطر في مجال ويتقنه هيوصل لحاجة مهمة".
 
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الالتحاق بكليات القمة ليس هو المعيار الوحيد للتفوق، مضيفة أن صورة الغلاف تدعو للأمل والحماس، فضلا على أنه تم تطوير المحتوى، مضيفا أن عملية التطوير تشمل كل مراحل التعليم.

وأضاف أن المراحل من "كي جي 1 وحتى الرابع الابتدائي" منهجهم مختلف تماما عما سبق، لافتا إلى أن النظام الجديد فلسفته مختلفة تماما، معلقا: "ثقافتنا أن الأولاد بتذاكر عشان تمتحن وإحنا عايزينهم يذاكروا عشان يتعلموا"، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجموع ويكون هدفنا التعلم.

الكلمات المفتاحية

كتاب اللغة الإنجليزية

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