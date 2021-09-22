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تطور جديد في مفاوضات الأهلي لتمديد عقد معلول

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:32 م
علي معلول
علي معلول
علي خلاف

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ملف علي معلول في الأهلي

و اقترب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من تمديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد موافقته على اقتراح تقدم به جهاز الكرة لتجديد عقده.

و اتفق الأهلي مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر على تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي، وأن يكون الموسم الرابع متواجد حال موافقة الطرفين.

وتمسك علي معلول  بتجديد عقده مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمدة 3 مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وهو ما رفضه جهاز الكرة بالنادي الأحمر في الفترة الأخيرة.

من جانبه اقترح مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي على معلول أن يكون التجديد لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي ، أما الموسم الرابع سيضاف حال موافقة إدارة القلعة الحمراء واللاعب.

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