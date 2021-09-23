برشلونة يحسم مصير كومان





كشف إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن وضع المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيله.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن اسم كومان ارتبط بالرحيل عن برشلونة عقب التعادل أمام غرناطة بهدف لكل منهما منذ يومين على ملعب الكامب نو وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.





وقال ماسيب في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإسبانية:"كومان لا يزال يمتلك رصيدًا في مكانه، إذا كان المدير الفني ما زال في منصبه، فمن المفهوم أنه يجب منحه الثقة من أجل تحسين الأوضاع".





وأضاف: "بالطبع، سبق وأن أشار لابورتا في حملته الانتخابية، لأن كل شيء سيعتمد على النتائج وكذلك على الأداء، إحدى المقدمات هو أن يستمتع الناس بفريقهم".





وعن قلق لابورتا من الوضع الحالي، قال ماسيب: "عندما ترى الأمور تسير بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تقلق، هناك قلق بشأن النتائج بالطبع".





وعن احتمالية تولي تشافي تدريب البارسا، علق ماسيب قائلا: "ذات يوم سينتهي به الأمر بالتدريب هنا وكذلك مع لابورتا لكن كومان موجود الآن".





وعن عبارة (هذا ما لدينا) التي اتفق فيها جيرارد بيكي ورونالد كومان عقب الخسارة بثلاثية نظيفة على يد بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، انتقد ماسيب قائلا: "عندما تتعرض لمثل تلك النتيجة، لا يمكنك التفكير في أنه لم يعد هناك المزيد، من يدافع عن قميص برشلونة عليه أن يبذل كل ما لديه على أرض الملعب، فعندما يشعر الجمهور بذلك سيدعمونك ولا يطلقون الصافرات عليك".





وعن علاقة لابورتا وكومان، علق ماسيب قائلا: "العلاقة بين لابورتا وكومان ودية وجيدة وليست مرحبًا وداعًا ولكن في بعض الأحيان يحول الأشخاص المحيطون العامل الإيجابي إلى سلبي".





وعن رسالة لابورتا لجماهير برشلونة، قال ماسيب: "الرئيس طلب الصبر لأننا متفائلون ولا نخجل لكن هذا لا يمكن إصلاحه بين اليوم وغدًا".





واختتم ماسيب تصريحاته قائلا: "كان الوضع الاقتصادي الذي وجدنا أنفسنا فيه مأساويًا وأسوأ بكثير مما توقعنا ولم يكن هناك مجال كبير للمناورة لإنجاز الأمور، ومع مثل هذه الديون كان من الصعب جدًا القيام بالأشياء التي نريدها".