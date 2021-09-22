Advertisements

الحكومة الأردنية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لخميس مشيط

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

دانت الحكومة الأردنية الليلة الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.


وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

الكلمات المفتاحية

ميليشيا الحوثي الحكومة الاردنية الاردن

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

واقعة المطار تهز عرش الإخوان بتونس .. والقضاء العسكري يصدم التنظيم بقرار عنيف

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

منذ 17 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي قائمه وادي دجلة قبل انطلاق دوري القسم التاني

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

الأردن تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين بالمملكة

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان بطائرة مفخخة

الإمارات تدين العدوان الحوثي على السعودية

‎الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:05 م

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

08:01 م

عاجل - كارتيرون يتخذ قرارًا هامًا في الزمالك

10:03 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

11:36 م

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements