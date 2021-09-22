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"ايتيدا" تمنح ترخيص ممارسة نشاط التوقيع الالكتروني لشركتين جديدتين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال عمرو محفوظ رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، إن وزارة الاتصالات تسعى لتوفير البنية الأساسية لكافة المشاريع التى تنفذها الدولة لدعم التحول الرقمي،  بضخ استثمارات بلغت قيمتها ٢ مليار دولار لتطوير شبكة الانترنت، وتوصيل الألياف الضوئية لاكثر من ٥ الالاف مكتب حكومي.

وأضاف "محفوظ" خلال تصريحات صحفية على هامش إطلاق وزارة المالية منظومة الايصال الالكتروني بحضور وزير المالية محمد معيط،ان ايتيدا هي الجهة التي لها سلطة التحقق من صحة التوقيعات الإلكترونية التي تتم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والاتصال الالكتروني، وقد تم تحقق من صحة ٥٠ مليون توقيع الكتروني في منظومة الفاتورة الإلكتروني لأكثر من ٢٠٠٠ شركة انضمت للمنظومة منذ انطلاقها وحتى الآن، وتستهدف مضاعفة تلك الأرقام مع بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الايصال الالكتروني بعد انتهاء المرحلة التجريبية لها خلال ٦ شهور.

وأضاف "محفوظ"، أن ايتيدا وافقت مؤخرا  على  منح  ترخيص مزاولة نشاط  خدمات التوقيع الالكتروني لشركتين جدد ليرتفع إجمالي عدد الشركات التى تمارس النشاط الي أربع شركات، خاصة وأن الموافقة جاءت مع توقعات ارتفاع المتوقع في عمليات التوقيع الالكتروني فى ضوء  أنظمة الفاتورة الإلكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات والنظام الجديد الايصال الالكتروني.

ولم يفصح محفوظ عن أسماء الشركتين الجديدتين لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني كانت ايتيدا وافقت في يونيو الماضي على منح رخص التوقيع الالكتروني الشركتين هما "فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr"، وشركة "الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta"، بعد مناقصة تقدمت لها ٨ شركات.
 

واشار "محفوظ" إلى أن الوزارة قامت بتدريب اكثر من ٦٥ الف شاب علي المهارات التكنولوجية الحديثة لمساعدة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

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