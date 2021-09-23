أزمة الزمالك تبعده عن صفقة الموسم

خاطب مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش مسؤولي الزمالك لعدم تفعيل تعاقده مع الأبيض هذا الموسم وتأجيل المفاوضات إلي يناير المقبل، بسبب أزمة إيقاف القيد.





مفاوضات الزمالك ولاشين تتوقف





وكان مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش قد اقترب بقوة من الرحيل إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن اللاعب تراجع بسبب أزمة منع القيد.





من جانبه طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء ضرورة إيجاد حل لأزمة منع النادي الأبيض من القيد.





ويرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بضم مهند لاشين لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي في مركز 8.



