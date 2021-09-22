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عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا بشأن صفقته الجديدة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:36 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
أبدى مسؤولو النادي الأهلي رفضهم انضمام بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى قائمة منتخب جنوب إفريقيا خلال المعسكر المقبل الذي سيواجه خلاله نظيره أثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي انضمام اللاعب الجنوب إفريقي لمنتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

بيرسي تاو تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب جنوب إفريقيا في المعسكر الماضي ويتبقى له أسبوعين في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

الأهلي خسر أمس الثلاثاء لقب كأس السوبرالمصري لصالح نظيره طلائع الجيش في المباراة التي جرت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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