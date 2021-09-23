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محافظ قنا: تطوير 65 قرية ضمن "حياة كريمة" (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:21 ص
أشرف الداودي
أشرف الداودي
كساب أحمد
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتغيير شكل الحياة في محافظة قنا، لافتَا إلى أن المبادرة تشمل المحافظة بشكل كامل على ثلاث مراحل.

وأوضح الداودي أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء بنية تحتية في المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب في القرى وتأهيل الترع مع توصيل الصرف الصحي، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المحددة لعمليات تطوير القرى في مبادرة حياة كريمة بتكلفة 15 مليار جنيه، لافتَا إلى أنه تم تطوير 65 قرية تضم 492 نجعا في 5 مراكز ضمن المرحلة الأولى، مؤكدا في الوقت ذاته أن مياه الشرب النقية تخطى حاجز الـ99%.

وفيما يتعلق بناء المدارس، ذكر أن المحافظة رصدت ثلاثة مليارات جنيه لبناء المدارس مع تقليل كثافة الطلاب في الفصل ليصل إلى 43 طالبا في الفصل بعدما كان يصل إلى ما يزيد عن 50 طالبا، مضيفا أن المحافظة تستهدف خفض أعداد الطلاب في الفصل إلى 35 خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن هناك طفرة في إنشاء وحدات الإسكان، موضحا أنه تم إنشاء ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية ومدن سكنية خلال سبع سنوات بحوالي 8 مليار جنيه، مثل مدينة قنا الجديدة ومدينة غرب قنا التي أنشئت ضمن الجيل الرابع، مؤكدًا أن برنامج تنمية صعيد مصر ساهم في تغيير الصورة في محافظات الصعيد مثل قنا وسوهاج، وذلك من خلال خفض معدل البطالة بعد تنفيذ العديد من المشروعات للمواطنين من 11% إلى 4.8%.

وعن ملف العشوائيات، أكد أنه أحد الملفات الهامة التي وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها والقضاء عليها، مشيرا إلى أن المحافظة أنشأت 199 برج سكني بهدف تسكين 35 ألف نسمة لأبناء 5 مناطق عشوائية. وتوقع خلال خلال ثلاث سنوات من الآن القضاء على العشوائيات.

ظاهرة الثأر، لفت إلى أن الخصومات الثأرية تؤثر سلبا على التنمية المستدامة، ذلك تم تدشين مبادرة "قنا بلا ثأر" ودعوة رجال الأمن ورجال الدين والأكادميين وبعض المتخصصين في المصالحات، مؤكدا أنها لاقت إقبالا كبيرا، لا سيما بعد استهداف المناطق الساخنة والاستماع إلى مشاكلهم.

الكلمات المفتاحية

محافظة قنا قنا حياة كريمة

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