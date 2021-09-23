"الصحة": مصر تسلمت 33 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، ارتفع ليصل إلى 830 مركزًا.





وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" الأربعاء، أن إجمالي الجرعات التي تسلمتها مصر حتى الآن، وصلت إلى أكثر من 33 مليون جرعة.





وأشار إلى أنه متوقع ضخ مليون و929 ألف جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك قريبًا، مؤكدًا على أن الوزارة تسعى إلى زيادة السعة التخزينية لجميع اللقاحات في إطار خطة مواجهة الجائحة.





وفيما يتعلق بحملة "معًا نطمئن" أوضح أن الحملة مستمرة غدًا وبعد غد في الأقصر وأسوان، منوهًا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بمد الحملة لمدة شهر.



