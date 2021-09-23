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محافظ الدقهلية: "حياة كريمة" تنفذ31 مشروعا صحيا و26 مدرسة (فيديو)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تفاصيل مشروعات حياة كريمة في المحافظة، قائلًا: "مركز شربين عدد القرى به 26 قرية، 8 قرى أم و278 تابع يسكنها أكثر من نصف مليون مواطن سيتم توصيل الخدمات إليهم".

وأشار "مختار" خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحافظة بها أكثر من 31 مشروعا ضمن قطاع الصحة ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما بين مراكز صحية ووحدات طب أسرة ونقط إسعاف.

وفيما يتعلق بمجال التعليم، قال المحافظ، إنه يتم إنشاء وتوسعة 26 مدرسة، بها أكثر من 362 فصل تعليمي مما سيقلل كثافة الطلاب في مركز شربين من 54 طالب إلى 44 طالب، مؤكدًا أن تبطين الترع في المحافظة رفع القيمة السوقية للأراضي على أطراف الترع، مضيفا أن تبطين الترع أيضا ساهم في إيصال المياه للأراضي مما خلق نوعا من الحياة الزراعية.

ولفت إلى أن المحافظة لديها ثماني مجمعات حكومية، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بأن لا تقل مساحة المجمع عن 700 متر لكي يؤدي لكل الخدمات، مضيفًا أن المحافظة أيضا بها ثماني مجمعات زراعية من المقرر أن تقدم كل الخدمات الزراعية للمواطنين في مركز شربين بالإضافة إلى الوحدات البيطرية داخلها، مشيرا إلى أن هناك 80 شركة وطنية عاملة تنفذ مشروعات حياة كريمة في كل المجالات بالمحافظة.

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