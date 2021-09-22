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ريال مدريد يُمطر شباك مايوركا بسداسية ويُحافظ على صدارة الليجا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أمطر ريال مدريد شباك ضيفه ريال مايوركا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


أهداف ريال مدريد الستة سجلها كلا من ماركو أسينسيو 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 24 ، 29 ، 55 ، وكريم بنزيمة "هدفين في الدقيقتين 3 ، 78 فيما أحرز إيسكو الهدف السادس للفريق الملكي قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق فيما تمكن لي كانغ إن من إحراز هدف مايوركا الوحيد.

وبهذا الفوز حافظ ريال مدريد على صدارته لترتيب الدوري بعدما رفع رصيد إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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فريق الملكي ريال مدريد ‎حقق ريال مدريد

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