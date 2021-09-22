المرج والمنيا يجهزان الترسانة لمواجهة بورتو بالقسم الثاني



وكان الترسانة قد خسر أخر ودياته من أسوان بهدفين مقابل هدف و من فاركو بهدف مقابل لا شئ .



وخاض الشواكيش خلال معسكر الاسماعلية الذي أقيم مؤخرا خمس وديات حقق خلالهم فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار ، وتعادل في ثلاثه مباريات مع المنتخب الاماراتي و دكرنس مبارتين . وخسر مباراته ضد الرياض السعودي .



وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ، وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه، قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين .

تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس فريق الترسانة بقيادة طارق السيد مع نظيره فريق المرج بقيادة علي سليمان وذلك استعدادا للقسمين الثاني والثالث .كما سيخوض الترسانة مواجهة ودية قوية أمام المنيا عصر الجمعة .