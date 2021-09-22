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عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة كبرى
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:59 م
علي نبوي
قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إنه يملك شخصية قوية مع الجميع بالاحترام ولكن في بعض الأحيان تلجأ إلى الحكمة.
وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة أبو ظبي :"تحملت بعض الصعاب خلال تولي مهمة تدريب منتخب مصر وظلمت لأنني كنت قريبًأ من تحقيق الهدف".
وتابع :"واجهنا بعض الصعوبات خلال فترة تولي المنتخب وتحديدًا في المرحلة الأولى والتي خضنها فيها مباريات بدون خبرة دولية وخضنا فترة صعبة كما أن الدوري كان متوقف لمدة 40 يوم".
وأشار :"على الرغم من الصعوبات لم نخسر أي مباراة خلال 8 مباريات رسمية ولم يتحدث أحد عن الإيجابيات ولكن البعض يركز على السلبيات فقط".
وواصل :"اتحاد الكرة كان يركز على إنهاء الدوري الممتاز وبالنسبة لهم كان إنجاز كبير أن يفعلوا ذلك وجاء على مصلحة منتخب مصر".
وأوضح :"لو عرض تدريب منتخب مصر مرة أخرى وتكون النهاية بهذا الشكل فلن أوفق لأني لم أتوقع أن تحدث معي".