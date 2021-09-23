شاهد.. تفاصيل بيع أسرة للأطفال: "الواحد بـ 12 ألف جنيه"

كشف خالد شعبان، مؤسس جروب "اطفالنا حياتنا"، تفاصيل واقعة قيام أسرة ببيع أطفالها في منطقة حدائق القبة، ويبيعون الطفل بـ 12 ألف جنيه، قائلا إن هناك شخصًا وزوجته لاحظوا أن جارتهم تنجب وبعد 15 يوم يختفي الطفل والعملية متكررة.



وأشار "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن الأسرة التي رصدت الواقعة توجهت لقسم الشرطة وحرروا محضر بالواقعة وأبلغوا الشرطة أن جارتهم بعد انجابها الأطفال تختفي، مضيفا أنه تم القاء القبض على الأب والأم أصحاب الواقعة.



وأضاف خالد شعبان، مؤسس جروب "اطفالنا حياتنا، "أنا عمري ما شفت واقعة زي دي".

