"الصحة" تكشف حقيقة دعوات تأجيل الدراسة.. وظهور متحورات جديدة من كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه حتى الآن تم الانتهاء من 75% إلى 80% من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم حتى الآن، نافيًا ما تردد بشأن دعوات تأجيل الدراسة.



وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تطعيم قطاع التربية والتعليم يسير بخطى سريعة ومتقدمة ولن يكون هناك عائق لتأجيل الدراسة".



وأشار إلى أن جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سجلوا واتبعت لهم رسائل ولا يوجد هناك أي تقاعس من ناحيتهم فيما يتعلق بالتسجيل لتلقي اللقاحات، موضحًا أن مسألة تطعيم الأطفال مازالت تحت الدراسة ولكن لن يكون في المطلق ولكن لبعض الأطفال الذين يعانون من الأورام وخلافه أو يحتاجوا للتطعيم لأغراض السفر.



وفيما يتعلق برصد أي متحورات جديدة بالفيروس قال متحدث وزارة الصحة "مفيش تضاعف في الإصابات ولكن هناك منتظمة مثل أي دولة في العالم والوضع عندنا اتحسن ولكن مازالنا نناشد المواطنين بضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية لأنها المخرج الوحيد لتجنب الإصابة بكورونا واي متحور آخر، خاصة أن الدولة المصرية تقوم بتتبع جيني كل أسبوع ولم يتم رصد حالات جيدة بمتحور دلتا أو أي من المتحورات الأخرى".