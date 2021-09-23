شاهد.. أبو الغيط يوجه رسالة نارية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في إبريل 2011، مطلقا عليه "سد الخراب" لدولتين عربيتين.



وأشار "أبو الغيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن إسرائيل وجدت فيه فرصة عظمى، وشهر عسل تاريخي ولكنهم سيدفعوا ثمنه بعد 20 عاما، أما تركيا وجدت فيه فرصة رائعة لعودة التواجد التركي.



وأضاف أن مجلس الأمن يزعم أن قضية المياه حساسة، وليست مهددة للأمن والسلم الدوليين إلا لو الأطراف تحاربت، معلقا: "فوقوا.. الكثير من أعضائكم لديه مشاكل مع جيرانهم بسبب المياه، ولهذا لا يريدون الاقتراب من هذا الملف".

