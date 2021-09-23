أول تعليق لأسينسيو بعد تسجيله هاتريك في شباك ريال مايوركا

عبر ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 6-1 في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





صاحب الثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة قال بعد إطلاق صافرة النهاية :" سعيدٌ جدًّا، كنت أعلم بأنه يجب عليّ اغتنام الفرصة، وسعيد للحالة التي يلعب بها الفريق".





وأضاف :" نادي مايوركا أكن له الكثير من المودة، لقد كنت لاعبًا هناك، أتمنى لهم التوفيق".





وزاد :"جميعنا متحدون، نريد أن نحظى بموسمٍ رائع، ونسعد جماهير النادي بالفوز بالبطولات".





وأوضح :"هذه الكرة موقعة من قبل زملائي. إنها أول ثلاثية أسجلها بهذا القميص وأنا سعيد للغاية وآمل أن أستمر بهذه الديناميكية".





وواصل :" أنا جيد جداً، أعمل على تقديم أفضل ما لدي وأنا سعيد بالدقائق ومواصلة الاستفادة من الفرص".





وأردف :"أفتقدت اللعب مع جماهيرنا، لقد كان عاطفياً، كان بحاجة إلى حب الجماهير، ممتناً لجميع لاعبي ريال مدريد الذين حضروا إلى البرنابيو".



