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أول تعليق لأسينسيو بعد تسجيله هاتريك في شباك ريال مايوركا
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
علي نبوي
عبر ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه الكبير على ضيفه ريال مايوركا 6-1 في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
صاحب الثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة قال بعد إطلاق صافرة النهاية :" سعيدٌ جدًّا، كنت أعلم بأنه يجب عليّ اغتنام الفرصة، وسعيد للحالة التي يلعب بها الفريق".
وأضاف :" نادي مايوركا أكن له الكثير من المودة، لقد كنت لاعبًا هناك، أتمنى لهم التوفيق".
وزاد :"جميعنا متحدون، نريد أن نحظى بموسمٍ رائع، ونسعد جماهير النادي بالفوز بالبطولات".
وأوضح :"هذه الكرة موقعة من قبل زملائي. إنها أول ثلاثية أسجلها بهذا القميص وأنا سعيد للغاية وآمل أن أستمر بهذه الديناميكية".
وواصل :" أنا جيد جداً، أعمل على تقديم أفضل ما لدي وأنا سعيد بالدقائق ومواصلة الاستفادة من الفرص".
وأردف :"أفتقدت اللعب مع جماهيرنا، لقد كان عاطفياً، كان بحاجة إلى حب الجماهير، ممتناً لجميع لاعبي ريال مدريد الذين حضروا إلى البرنابيو".
واختتم :" أنشيلوتي مدرب ذكي ولديه مساعدين رائعين ونحن على الطريق الصحيح".