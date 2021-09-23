البدري يشكف موقفه من إمكانية تدريب الزمالك

قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إنه لا يوافق على تدريب نادي الزمالك حال عرض عليه هذا الأمر.





وأضاف في تصريحات عبر قناة أبو ظبي :"من الصعب تولي تدريب الزمالك فكل ناد أولى بأبناءه فأنا أهلاوي وبالتالي لن أدرب الزمالك".





وتابع :"عرض علي في وقت سابق بأن أتولى تدريب الزمالك ولكني رفضت وأبلغت من كان يطلب التعاقد معي بأن أبناء الزمالك أولى به".





وعن الفارق بين تدريب المنتخبات والأندية قال البدري :"تدريب الأندية تجعل المدير الفني قادرًا على إيصال فكره لهم عكس المنتخب".



