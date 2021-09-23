Advertisements
البدري يشكف موقفه من إمكانية تدريب الزمالك
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:24 ص
علي نبوي
قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إنه لا يوافق على تدريب نادي الزمالك حال عرض عليه هذا الأمر.
وأضاف في تصريحات عبر قناة أبو ظبي :"من الصعب تولي تدريب الزمالك فكل ناد أولى بأبناءه فأنا أهلاوي وبالتالي لن أدرب الزمالك".
وتابع :"عرض علي في وقت سابق بأن أتولى تدريب الزمالك ولكني رفضت وأبلغت من كان يطلب التعاقد معي بأن أبناء الزمالك أولى به".
وعن الفارق بين تدريب المنتخبات والأندية قال البدري :"تدريب الأندية تجعل المدير الفني قادرًا على إيصال فكره لهم عكس المنتخب".
واختتم تصريحاته :"الضغوط تكون كبيرة على المدرب الذي يقوم بتدريب الأندية أكثر من المنتخب".