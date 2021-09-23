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علامات الشيخوخة تظهر على سمير صبري في أحدث ظهور له بعد شائعة وفاته

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
سمير صبري ويسرا
سمير صبري ويسرا
يارا عادل
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الصور برفقة النجم القدير سمير صبري، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت بوسي شلبي على الصور قائله :" احلى أصحاب الأن مع حبيب قلبنا سمير صبري ربنا يخليك لينا".

وظهر النجم سمير صبري خلال الصور بوجه شاحب ومتعب، وتظهر عليه علامات الشيخوخة بشكل كبير وفي حالة إرهاق حاد.

وحرصت الإعلامية بوسي ويسرا وبوسي وإيناس الدغيدي وعدد آخر من أصدقائه بالوسط الفني على زيارته للأطمئنان على حالته الصحية، عقب انتشر شائعات خلال الفترة الماضية تفيد بوفاته عقب صراع طويل مع المرض.

ومن جانبه نفت نقابة المهن التمثيلية، ما يتردد عن وفاة النجم سمير صبري، منوهين بأنه منشغل بتصوير عمل فني جديد له سيعرض خلال الفترة المقبلة.

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